Une date pour Legend Bowl

Publié le Jeudi 20 juillet 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Set ! Hut ! Hut !

Legend Bowl, ce jeu de football américain qui se vend comme le successeur spirituel de Tecmo Bowl sortira le 9 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Legend Bowl profite de graphismes simples, en pixel art, et promet une expérience immersive et dynamique.Vous aurez la possibilité de totalement personnaliser vos joueurs, vos coachs et votre équipe, pour une immersion plus approfondie.