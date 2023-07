- Stampede Racing Royale : session de playtests

Publié le Mercredi 19 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Le potentiel d'amitiées brisées s'annonce élevé

Stampede Racing Royale est un jeu de course déjanté sauce Mario Kart dans lequel vous pourrez participer à des courses à grande échelle et récupérer des bonus ou des armes pour vous assurer la première place.La grande promesse de Stampede Racing Royale, ce sont ses courses à grande échelle dans lesquelles jusqu'à 60 joueurs sont réunis sur le même circuit. Ça promet un joyeux bordel !Vous pourrez participer à la session de playtest qui aura lieu du 27 au 31 juillet en vous inscrivant ici En attendant, on va se saucer avec le trailer.