- Destiny II : retour de l'évènement du Solstice

Publié le Mercredi 19 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Il a bientôt 6 ans !

Comme tous les ans, Eva Levante est de retour à la Tour pour organiser l'évènement du Solstice de Destiny II.Les joueurs pourront participer à cet évènement du 18 juillet au 8 août, avec à la clef de nombreuses récompenses comme des armures ou des armes exclusives.Bungie en profite pour rappeler qu'une présentation concernant la prochaine (et dernière) extension aura lieu le 22 août 2023 à 18h.Pour rappel, Destiny II est un shooter-looter à la première personne axé sur le multijoueur et la coopération.Il est disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC.