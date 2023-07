Xbox Game Pass : les jeux de juillet

Publié le Mercredi 19 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Une bonne occasion de faire Céleste

sur Cloud, Console et PC

The Cave

(Cloud et Console)

Figment 2: Creed Valley

(Cloud, Console et PC) –

20 juillet

The Wandering Village

(Cloud, Console et PC) –

20 juillet

Serious Sam: Siberian Mayhem

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) –

25 juillet

Celeste

(Cloud, Console, and PC) – 1er août









Mises à jour :





- Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island – 20 juillet



- League of Legends Champion : Naafiri

– 20 juillet

- Dead By Daylight : Nicolas Cage DLC

– 25 juillet



Pour les adhérents au service Xbox Pass Ultimate :



-

