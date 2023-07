(Test) Jagged Alliance 3 (PC)

Publié le Mardi 18 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Trouve des mercenaires près de chez toi

Je dois bien admettre que, pour son test, Jagged Alliance 3 partait avec des points bonus.D'abord parce qu'il s'agit d'un jeu de stratégie et que j'adore ça. Mais aussi parce que les thèmes abordés touchent particulièrement mon âme sensible de joueur. Le colonialisme, l'esclavage, la guerre et même (même) la prostitution !Tout ce que je préfère dans la vie, compilé dans un seul jeu, c'est du pain béni !Et en plus de ça on me laisse envoyer une parodie honteuse d'Arnold Shwarzenegger casser des pégus dans un pays du tiers-monde... Juste le bonheur en fait !