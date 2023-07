Remnant II : présentation du dernier personnage

Publié le Mardi 18 juillet 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Sans doute le futur perso préféré des joueurs

Un nouveau spotlight dédié au dernier archétype de Remnant 2 : le Hunter (le chasseur) est disponible sur youtube, et il a l'air bien craqué.Pour rappel, Remnant 2 est un jeu de tir à la troisième personne en coop. Vous devrez faire équipe avec jusqu'à trois autres joueurs pour remplir des missions et progresser. Pour vous aider à vous démarquer, le jeu propose différents archétypes de personnages avec chacun leurs compétences et leur gameplay propre.Le Hunter, dernier archétype à avoir été présenté, est un sniper spécialisé dans les tirs de précision. Il peut notamment révéler les ennemis aux alentours et augmente les chances de toute l'équipe d'effectuer des coups critiques. De plus, il peut se rendre invisible pendant une courte période, ce qui augmente les dégâts de sa prochaine attaque.Si vous êtes une fouine qui aime gérer les ennemis à distance et alors que vos alliés se font fracasser au corps à corps, le Hunter est fait pour vous.La sortie de Remnant II est prévue pour le 25 juillet 2023, sur Xbox Series, PS5 et PC.