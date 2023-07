One Military Camp : journée d'appel

Publié le Mardi 18 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

C'est l'armée ou Disneyland ?

One Military Camp est un nouveau jeu de gestion qui vous propose de construire votre propre camp militaire pour y entraîner les futurs bras armés de votre nation.Vous devrez veillez au bien être de vos recrues, mais pas trop non plus, ça reste l'armée.Une fois prêtes, vos recrues pourront être envoyées remplir des missions à travers le monde pour y apporter la démocratie !Encore en early access, One Military Camp sortira officiellement en version 1.0 le 20 juillet 2023 sur Steam.