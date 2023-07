(Test) Final Fantasy XVI (PS5)

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Un jeu Clive-nt ?

Ça fait quelques semaines déjà qu'on parle du dernier Final Fantasy. Vincent a pu le tester et va nous en dire ce qu'il en pense. Non je ne suis pas jaloux, j'ai déjà beaucoup à faire, et on ne peut pas jouer à tous les jeux pas vrai ? Alors je sais ce qu'on pense : "Ohlala, le premier jeu FF sans aucune censure, on va pas donner ça au petit stagiaire quand même".J'ai pas de PS5 non plus, donc ça aurait été compliqué de toute façon. Mais bon... je suis pas jaloux hein.Merde, je le dis, ça aurait dû être moi.