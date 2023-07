EA Sport FC promet des nouveautés

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Toujours plus de réalisme

Si les premières images et communications autour du remplaçant de FIFA : EA Sport FC n'ont pas convaincu tout le monde, EA ne se débine pas et parle des nouveautés et des progrès technologique apportés par le jeu.La technologie HyperMotion V est vendue comme un bon en matière de réalisme et de fluidité : cette technologie utilise les données volumétriques de plus de 180 matchs pour retranscrire des mouvements en jeu les plus proches possible du réel.Un système de Styles de jeu permettra de retranscrires la façon de bouger et les mouvements uniques de chaque footballeuses et footballeurs.Enfin, le moteur Frostbite aurait été complètement repensé et retravaillé, et permettra des animations plus fines, pour rendre chaque joueur vraiment unique.Si ces promesses sont tenues, les amateurs du ballon rond auront sans doutes de quoi se réjouir.Pour rappel, EA Sport FC sera disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch et PC à compter du 29 spetembre prochain.