Atlas Fallen : Témoignages de l'équive de développement

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Du sable plein les yeux

Le prochain jeu de rôle de Deck 13 Interactive et Focus Entertainment ne va pas tarder à faire son entrée, et, pour l'occasion, nous est communiqué un nouveau trailer dans lequel les membres de l'équipe parlent du développement du jeu.Dans Atlas Fallen, le joueur pourra explorer Atlas, un monde recouvert de sable mais aussi de monstres et créatures dangereuses, alors attention ou vous mettrez les pieds !Atlas Fallen sortira le 10 août 2023 surPS5, Xbox Series et PC.