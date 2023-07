Des nouvelles de Ride 5

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Une I.A. pour controller la difficulté ?

C'est au cours d'un trailer de 6 minutes que nous sont présentées les fonctionnalités principales, ainsi que le mode carrière de Ride 5.Ce jeu de courses de motos promet une expérience immersive et surtout adaptée au niveau de chaque joueurs, grâce à une I.A. qui adaptera la difficulté en fonction de vos performances. Les joueurs pourront donc progresser à leur rythme, et éviter les pics de difficulté trop intenses. De plus, des I.A. spéciales, les rivaux, viendront régulièrement pimenter les courses du mode carrière.La sortie de Ride 5 est prévue le 5 octobre 2023, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Amazon Luna.