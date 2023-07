Banishers : Ghosts of new Eden arrive bientôt

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Banishers : Ghosts of new Eden s'offre un nouveau trailer et révèle sa date de sortie !Dans Banishers, le joueur incarne un couple de chasseurs de fantômes venus rendre la mort aux morts de New Eden, mais tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait...Le jeu sortira le 7 novembre 2023 sur PS5, Xbox Series et PC, et il promet une aventure sombre, semée de choix cornéliens...