8 jeux pour redécouvrir la Révolution Française

Publié le Vendredi 14 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

(15 février 2022 / Switch, Xbox One, PS4, PC)



(8 septembre 2022 / PC, PS5, Xbox Series)





Assassin's Creed Unity

(11 novembre 2014 / PC, PS4, Xbox One)

Enigmes et Objets Cachés

: Le Destin de Marie-Antoinette

(15 novembre 2010 / PC)

)



We. The Revolution

(21 mars 2019 / Switch, PS4, PC, Mac, Linux, Xbox One)





Total War

: Empire

(3 mars 2009 / PC, Mac, Linux)





Banner Of The Maid

(28 mai 2019 / PC)





Imperial Glory

(17 mai 2005 / PC, Mac)

Aujourd'hui nous célébrons la Révolution française et l'anniversaire de la prise de la Bastille !Pour l'occasion, on vous présente quelques jeux qui mettent en scène cet évènement majeur de l'histoire de notre belle France.Alors si vous êtes patriote, curieux, que vous souhaitez redécouvrir la Révolution sous un jour nouveau, ou simplement vous entraîner en vue de renverser le gouvernement, n'hésitez pas à y jeter un oeil !Développé par les polonais de chez Superstatic et édité par Anshar Publishing, Liberté est un roguelite à base de cartes qui prend pour cadre la Révolution française. Ou presque. Liberté revisite la Révolution française en y ajoutant un certain nombre d'éléments fantastiques et horrifiques.Un Souls-like développé par le studio français Spider et édité par Nacon qui nous plonge dans une Révolution français aux accents steampunk. Nous sommes en 1789 et la Révolution française fait rage. Mais dans cet dystopie historique, Louis XVI peut compter sur ses armées d’automates pour réprimer les velléités du peuple.Impossible de parler de jeux traitant la Révolution française sans évoquer Assassin's Creed Unity. Le titre développé par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft plonge le joueur au coeur du conflit, aux commandes d'Arno Victor Dorian, un assassin qui s'efforce d'exposer les secrets et complots cachés derrière la révolution. De plus, Unity offre une superbe modélisation de Paris et de la Cathédrale Notre-Dame avant l'incendie.Edité et développé par les français de chez Micro Application, ce jeu de puzzle et d'énigme appartenant à la séries des Enigmes et Objets Cachés plonge le joueur dans la peau de la favorite de la célèbre reine Marie-Antoinette dans une enquête autour du "l'affaire du collier de la Reine". Cette affaire avait, à l'époque, contribué au discrédit de la couronne et au soulèvement du peuple contre la monarchie.Ce petit jeu propose d'incarner un juge, alcoolique et joueur compulsif, à la tête d'un tribunal révolutionnaire, et qui traque les ennemis de la révolution. Ce jeu de rôle et de stratégie à été édité et dévloppé par des polonais, respectivement Klabater (excusez mon accent) et Polyslash.Ce n'est que parmi les autres évènements du 18e siècle qu'est ici traitée la Révolution française, qui pourrait bien ne pas ce produire si les conditions historiques ne sont pas respectées. Il appartiendra donc au joueur de voir naître un monde alternatif, ou bien de faire se reproduire l'histoire.Total War : Empire est un jeu de stratégie développé par Creative Assembly et Feral Interactive, et édité par Sega et Feral Interactive.Banner Of The Maid est un jeu de rôle et de stratégie chinois édité par Beijing Zhongdian Boya Technology et développé par Azur Flame Studio. Vous y incarnerez Pauline Bonaparte et devrez défaire vos ennemis dans une Révolution française revisitée sauce fantasy.Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour retraçant les grands conflits entre 1789 et 1830. Le joueur devra choisir d'incarner l'un des 5 grands empires de l'époque et changer le cours de l'histoire en contrôlant le développement politique, scientifique et économique de sa nation.Imperial Glory a été développé par Pyro Studio et édité par Eidos Interactive sur PC et Feral Interactive sur Mac.