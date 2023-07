Sea Horizon déjà disponible

Publié le Jeudi 13 juillet 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Ohé moussaillon ! Souquez les artimuses !

Sea Horizon est un nouveau roguelike et jeu de rôle au tour par tour dnas lequel les joueurs pourront incarner une vaste sélection de personnages, ayant chacun leurs objectifs et motivations. En plus de veiller à la survie de vos personnages en combats, vous devrez aussi faire en sorte qu'ils ne meurent pas de faim ou de soif, car le voyage s'annonce long et la destination est inconnue !Vous pouvez dès à présent jouer à Sea Horizon sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.