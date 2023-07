Pluie de jeux indé pour Xbox

Publié le Jeudi 13 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Vous reprendrez bien du rab ?

A l'occasion de la toute première conférence IGN x ID@Xbox Digital Showcase, une vingtaine de jeux indépendants ont été annoncés pour les différentes plateformes de Microsoft.De quoi faire plaisir à tout type de joueurs, avec des jeux de rôle classique, des jeux d'horreur, des party games, et même des documentaires interactifs.Cette conférence a aussi marqué le début de l'évènement ID@Xbox Demo Fest, au cours duquel les détenteurs de Xbox One et Xbox Series pourront jouer à plus de 40 démos exclusives. Cet évènement prendra fin le 17 juillet 2023, alors c'est maintenant ou jamais !Pour la line-up complète des jeux annoncés, c'est ici