- Solar Crown : premières images

Publié le Jeudi 13 juillet 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Ça promet !

On vous en parlait la semaine dernière : à l'issue du TDU Connect, Test Drive Unlimited Solar Crown, le prochain jeu de courses de voitures de Nacon et KT Racing a dévoilé ses premières images.On a pu voir Alain Jarniou, Directeur Créatif chez KT Racing, ainsi que d'autres membres de l'équipe de développement jouer en direct à Solar Crown, qui promet d'être le prochain incontournable des jeux de courses.Pour rappel, le jeu est annoncé pour 2023, sur PS5, Xbox Series, Switch et PC. Mais vous pourrez jouer en avance si vous êtes sélectionné pour participer à la bêta fermée qui sera disponible du 24 au 27 juillet.On vous laisse avec la rediffusion de 30 minutes du TDU Connect.