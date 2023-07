- Car Detailing Simulator disponible sur Switch

Publié le Jeudi 13 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Pimp my ride n'importe où !

A compter de ce jeudi 13 juillet 2023, Car Detailing Simulator est disponible sur Nintendo Switch.Il s'agit d'un simulateur qui permet au joueur de tenir et faire prospérer son business de revente de voitures. Il pourra aussi pimper ses véhicules pour augmenter leur valeur.Le jeu est déjà disponible sur PC depuis le 16 juin 2021, et prévoit une sortie sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 prochainement.Ceci-dit, on a pas l'habitude de ce genre de simulateurs sur Switch, et on espère que les performances de la console pourront suivre.