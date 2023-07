Valiant disponible sur consoles

Publié le Mercredi 12 juillet 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Selle ton cheval et aiguise ta manette

On vous en parlais la semaine dernière, The Valiant est un jeu de stratégie en temps réel (RTS), déjà sorti sur PC en 2022, mais qui préparais une nouvelle sortie sur les consoles next gen.Et bien c'est chose faite ! The Valiant est dès à présent disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Pour celles et ceux qui auraient encore des doutes, une démo gratuite est disponible sur le Playstation Store.