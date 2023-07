Exoprimal : la feuille de route communiquée

Publié le Mercredi 12 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Le 14 juillet, c'est la fête aux dinos

Pour préparer la sortie d'Exoprimal le 14 juillet 2023, Capcom a tenu un showcase présenté par le directeur du jeu : Takuro Hiraoka.Y ont été présentées diverses informations, dont notamment la feuille de route post-lancement d'Exoprimal.Le contenu additionnel sera ajouté à un rythme saisonnier, la saison 1 débutera dès la sortie du jeu et un nouveau mode de jeu sera introduit le 28 juillet : Gant Sauvage. Il s'agit d'un challenge coopératif réservé aux joueurs ayant déjà fini le scénario, et la mission changera régulièrement.La saison 2 commencera mi-octobre 2023, les joueurs pourront alors profiter d'une collaboration avec Street Fighter 6, mais aussi une nouvelle carte et une nouvelle mission, ainsi que d'avantages d'outils et modules pour les combats.Enfin, la saison 3 devrait arriver en Janvier 2024, et introduire de nouvelles variantes d'exosquelettes, un nouveau boss, mais aussi une collab avec la licence Monster Hunter.Pour rappel, Exoprimal sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC à compter du 14 juillet prochain.