Puzzle For Clef annoncé

Publié le Mardi 11 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Il va falloir faire chauffer son gros cerveau

Puzzle For Clef est un jeu plateforme / puzzle narratif à la direction artistique mignonne et colorée."Résolvez des puzzles complexes, trouver des trésors, et découvrez les secrets qui se cachent sur l'île flottante".Puzzle For Clef sortira un peu en avance sur Steam : le 24 juillet, et bientôt sur Nintendo Switch.Et le trailer est disponible ici