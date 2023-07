- La cover de E.A Sports FC 24

Publié le Mardi 11 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

E.A Sports FC est une nouvelle licence E.A qui a pour vocation à remplacer FIFA.La jaquette de la version Ultimate du jeu, qui met à l'honneur certains des meilleurs footballeurs et footballeuses du moment, a enfin été dévoilée dans un nouveau trailer.De plus, EA donne rendez-vous aux futurs joueurs le jeudi 13 juillet à 18h pour un livestream au cours on en apprendra plus sur EA Sports FC 24.La sortie du jeu est prévue pour le 29 septembre 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.