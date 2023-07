Bientôt du nouveau sur Test Drive Unlimited Solar Crown

Publié le Lundi 10 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Test Drive Unlimited Solar Crown, le prochain jeu de courses de voitures de Nacon et KT Racing dévoilera bientôt ses premières images.C'est à l'occasion du TDU Connect, le 12 juillet 2023 à 19h CEST, que le jeu se dévoilera enfin aux joueurs.Le show durera environ 30 minutes et sera présenté par Alain Jarniou, Directeur Créatif chez KT Racing.Une date à ne pas manquer pour les amateurs de jeux de courses et de voitures de sports !On rappelle que Solar Crown est annoncé pour 2023, sur PS5, Xbox Series, Switch et PC