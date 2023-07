The Legend of Heroes : Trails Into Reverie est sorti

Publié le Lundi 10 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Un jeu switch sur PS5

Cet ultime chapitre de la série The Legend of Heroes est déjà disponible sur Switch, PS4 et PS5.Dans ce jeu de combat et de stratégie, le joueur incarne trois personnages différents, qui ont chacun leur arc scénaristique.Le système "Crossroad" permet de passer d'un personnage à l'autre à tout moment. Dans le Corridor de la Vraie Rêverie, le joueur pourra recruter de nouveaux personnages pour son équipe, mais aussi arpenter des donjons générés aléatoirement qui représentent un vrai challenge.Ce nouvel épisode de The Legend of Heroes introduit une nouvelle fonctionnalité dans les combats : le système "United Front". Cette attaque spéciale est une continuité du précédent système "Combat Link" et permet à plusieurs personnages d'attaquer de concert.Le jeu semble souffrir d'un certain retard graphique pour de la next gen, probablement à cause de la version switch.