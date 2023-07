(Test) Gylt (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

A la fois mignon et flippant

Après les hommes en slip, je passe aux petites filles !J'ai passé un si bon moment à tester Gylt que j'ai poussé jusqu'à le finir. Et puis, c'est pas comme si j'avais une vie non plus.Ce jeu d'horreur et de survie à l'ambiance oppressante ne m'a pas dépaysé de mes premiers jours en tant que stagiaire, et j'ai aimé voir dans le regard sans vie et vitreux des monstres qui m'ont pourchassés cette même expession que dans celui de Cedric.C'est mon deuxième test ici, mais pour une raison inexplicable, je sens qu'il pourrait aussi être mon dernier...Alors n'hésitez pas à le consulter, et si vous dites que c'est bien, peut-être qu'on me frappera moins fort !