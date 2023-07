- Du nouveau pour Mortal Kombat 1

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Plutôt Smoke ou Rain ?

Le dernier trailer de Mortal Kombat 1 révèle deux tout nouveaux personnages jouables : Smoke et Rain.Smoke est un membre de clan Lin Kuei, et expert dans la furtivité.Rain est le Haut-Mage de l'Outremonde, il maîtrise principalement la magie aquatique.On peut également voir apparaître dans le trailer Scorpion, Sub-Zero, Sektor, Cyrax et Frost, de quoi rassurer les fans sur la présence de ces Kombattants dans le jeu.Mortal Kombat 1 a été annoncé sur PS5, Xobox Series et PC, et devrait sortir le 19 septembre 2023.En attendant, une bêta fermée sera rendue disponible en août 2023.