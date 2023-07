- Mario Kart 8 Deluxe : nouveau contenu

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Pas vraiment de nouveautés...

La 5e vague de circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sera disponible à partir du 12 juiller 2023.Au programme : 2 coupes comprenant un total de 8 nouveaux circuits, ainsi que 3 personnages supplémentaires : la fleur Piranha, Kamek et Wiggler (la grosse chenille).A noter qu'à part le Circuit "Course à la propreté", les 7 autres courses ajoutées au jeu sont des versions remasterisées provenant des opus Mario Kart Tour, Mario Kart SUper Circuit, Mario Kart Double Dash !!, et Mario Kart Wii. Les vieux de la vieille ne seront donc pas dépaysés.