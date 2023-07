- Gylt est sorti (et le test c'est pour ce midi)

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi je sais faire pleurer les petites filles

Développé par Tequila Games, Gylt vous plonge dans une histoire entre réalité et imaginaire, dans laquelle les cauchemars prennent vie. Vous pourrez choisir de vous cacher ou d'affronter de terribles créatures. Vous allez découvrir l'histoire de Sally, jeune fille de 11 ans, dont la petite cousine Emily a disparu. Alors que les recherches ont cessées, Sally poursuit son investigation. Et elle a une piste. Alors que moi, perso, si l'une de mes cousines disparaît, je pense pas que ça m'empêchera de reprendre des moules à midi.Gylt est un jeu d'horreur qui a fait les beaux jours de la Stadia, la fameuse console à laquelle tout le monde, sauf les joueurs, croyait. Il vient de sortir sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Et ça tombe bien, notre test arrive ce midi.