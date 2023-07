Heavy Duty Challenge : playtests ouverts

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 10:10:00 par Romain Cappelletti

Combien de chevaux sous le capot ?

pour faire vos retours aux développeurs.

Le simulateur de camions tout-terrain Heavy Duty Challenge : The Off-Road Truck Simulato sortira le jeudi 14 septembre 2023. Ce weekend, les joueurs PC pourront participer à une session playtests pour avoir un avant-goût du jeu et obtenir des récompenses exclusives, dont un volant Logitech G920 !Les playtests dureront du 08 au 10 juillet 2023, suruniquement. Vous pouvez dès à présent vous inscrire et rejoindre le serveur Discord