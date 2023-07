- Paperman : Adventure Delivered en route pour la Gamescom

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 10:40:00 par Romain Cappelletti

Comme une lettre à la poste !

Paperman : Adventure Delivered est un jeu de plateformes coop en 3D. Vous y incarnerez l'un des 4 facteurs disponibles dans le jeu dans leur quête pour retrouver la courrier perdu et défaire le "Greedy Dragon".Chaque personnage à des capacités uniques et vous pourrez passer rapidement de l'un à l'autre pour progresser.Si vous prévoyez une visite à la gamescom 2023 à Cologne, vous pourrez y tester Paperman directement, mais pour ça il vous faudra prendre rendez-vous ici Le jeu devrait sortir fin 2023, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.