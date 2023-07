- Ninja or Die sort bientôt

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 10:50:00 par Romain Cappelletti

Gare à l'épilepsie

Marvelous Europe a annoncé la sortie de leur petit dernier : Ninja Or Die : Shadow of the Sun pour le 2 août 2023.Une démo pour ce jeu d'action et de plateforme 2D est disponible jusqu'au 17 juillet sur Steam Dans ce roguelite violent et nerveux, le joueur incarnera l'un des personnages jouables, tous transformés par un terrible cataclysme en véritables machines à tuer. Il parcourera le japon de l'ère Edo dans un style pixel art dans le but d'arrêter le cataclysme qui menace le monde.Si vous voulez un avant-goût, voici le trailer du jeu :