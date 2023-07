Remedium Sentinels quitte l'early access

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Gros robots survivor

Le roguelite de tir et de survie Remedium Sentinels a annoncé quitter son statut d'early access pour une sortie officielle en version 1.0.Tuez un maximum d'ennemis et récoltez des ressources pour améliorer votre armure de Sentinelle avant qu'elle soit à cours d'énergie.Remedium Sentinels promet plus de variété d'ennemis, plus de map (déjà introduits dans l'early access), une amélioration de l'interface et un leaderboard pour frimer parce que vous êtes meilleurs que vos amis.Remdium Sentinels 1.0 sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC le 18 juillet 2023.