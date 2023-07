- Le nouveau DLC de Saints Row est disponible

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Quoi d'neuf Docteur ?

Saints Row s'offre un second DLC déjà disponible !Il fait suite au premier DLC "The Heist and the Hazardous" ainsi qu'à une importante mise à jour gratuite qui a notamment transformé le quartier de Boot Hill."Doc Ketchum's Murder Cirucs", ce second DLC, introduit un nouveau mode de jeu, avec un gameplay de type horde, dans lequel vous devrez réduire à néant des vagues d'ennemis. Il amène aussi 4 nouveaux personnages jouables, avec chacuns leurs capacités propres.Une nouvelle vague de contenu devrait suivre prochainement avec le 3e DLC "A Song of Dust and Ice" qui s'annonce comme le plus fourni, et qui devrait sortir en août.