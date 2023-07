- Immortals of Aveum Unpacked

Publié le Vendredi 7 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

A prendre avec des pincettes

Immortals of Aveum, le prochain je développé par Ascendant Studio se dévoile via un nouveau trailer intitulé Unpacked.Immortals of Aveum est un jeu de tir en solo et à la première personne. Le joueurs aura accès à différents sorts magiques pour se débarrasser de ses ennemis et explorer le monde.L'intrigue prend place en Aveum, un monde régit par la magie, dans lequel 5 royaumes se disputent son contrôle dans une guerre acharnée. Le joueur incarne Jak, une des rares personnes capables de manipuler et maîtriser les trois couleurs de magies d'Aevum.Le jeu profite d'une dimension jeu de rôle (RPG) puisqu'au fil de son aventure, le joueur pourra débloquer de nouveaux sorts et talents, mais pourra aussi modifier et améliorer son équipement.N'oublions pas que le jeu est édité par E.A. Games, qui n'est pas à son coup d'essai, mais qui aussi la fâcheuse tendance à presser la sortie des jeux.Immortals of Aveum sortira le 22 août 2023, sur PS5, Xbox Series et PC.