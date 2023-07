Du nouveau sur le Game Pass

Publié le Lundi 10 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Un mois un peu creux...

- Grand Theft Auto V (Cloud et console)

- Sword and Fairy : Together Forever (Cloud, console et PC)

- Mc Pixel 3 (Cloud, consoles et PC)



Pour bientôt :



- Common'hood (Cloud, console et PC) le 11 juillet

- Insurgency : Sandstorm (PC) le 11 juillet

- Exoprimal (Cloud, console et PC) le 14 juillet

- Techtonica (Preview) (Cloud, console et PC) le 18 juillet

- The Cave (Cloud et console) le 18 juillet



Mises à jour :



- Forza Horizon 5 : les voitures de Barbie et Ken

- Fifa 23 : Women's World Cup

- Hi-Fi Rush : Arcade Challenge ! Update !

- Wo LOng : Fallen Dynasty : La bataille de Zhongyuan DLC

- Sniper Elite 5 : Kraken Awakes DLC



Avantages du Xbox Game PAss Ultimate :



- Madden NFL 23 : EA Play Pack Ultimate Team

- Sea of Thieves : Pack "Obsidian Banjo"



Ils nous quittent le 15 juillet :



- Exo One (Cloud, console et PC)

- Paw Patrol The Movie : Adventure City Calls (Cloud, console et PC)

- Spelunky 2 (Cloud, console et PC)



Tous les mois, Microsoft dévoile les jeux ajoutés au catalogue du Game Pass. POur rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement payant, qui propose une large variété de jeux. Il est accessible sur PC, Xbox et Android. Voici donc ce qui est prévu pour ce mois de Juillet :Dès maintenant :