Tad the Lost Explorer sur Switch

Publié le Lundi 10 juillet 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Il a dû se perdre en chemin

Tad the Lost Explorer est disponible depuis le 7 juillet sur Switch.Pour rappel, Tad the Lost Explorer est une adaptation en jeu vidéo du dessin animé espagnol éponyme. Déjà disponible sur PS4, PS5 et PC depuis novembre 2022, Tad the Lost Explorer s'offre une édition spéciale intitulée "Craziest and Madness Edition" à l'occasion de son portage sur Switch.Cette nouvelle édition ajoute de nouveaux éléments de contenu, comme notamment un nouveau personnage jouable : la Momie !De nouvelles cinématiques en 3D ont aussi été ajoutées au jeu, et les niveaux ont été réadaptés en 2.5D.