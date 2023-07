(Test) Pikmin 1 + 2 (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 10 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Pikmin-douille c'est toi l'andouille

Si vous avez déjà joué à Pikmin, vous avez dû en retenir la bouille toute pipou de ces petites créatures et leur maladresse juste adorable !Et bien ce n'est pas le cas de Vincent.Il a tout de suite su reconnaître le potentiel militaire des Pikmins, et, tel un véritable chef de guerre envoyant ses enfants soldats à la mort, il s'est rapidement illustré en grand stratège aux commandes d'Olimar.