- Battlefield 2042 : nouvel évènement saisonnier

Publié le Lundi 10 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Le trailer est classe

Un tout nouvel évènement saisonnier, la Directive Arkangel arrive dans Battlefield 2042.L'évènement débutera la 11 juillet et sera accessible jusqu'au 25 juillet 2023.La directive Arkangel introduit deux nouvelles factions spécialistes de la robotique et de l'I.A, ainsi qu'un nouveau mode de jeu : Contrôle.Contrôle est un mode de jeu voyant s'affronter deux équipes de 24 joueurs sur les cartes "Régénération", "Orbital", et "Valparaiso" dans lequel les joueurs doivent garder le contrôle de sattelites placés sur la carte.Cet évènement permettra aux joueurs de gagner diverses récompenses cosmétiques pour leur profil et leurs armes.Pour rappel, Battlefield 2042 est disponible sur PS4, PS5, Xbox one, Xbox Series et PC.