- Ravenlok dépasse les 500 mille téléchargements

Publié le Mardi 11 juillet 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Un super jeu indé

Seulement 6 semaines après sa sortie le 4 mai 2023, le jeu d'action aventure édité et développé par Cococucumber se targue d'avoir dépassé les 500 mille téléchargements, ce qui relève de la performance pour un jeu indépendant !Pour fêter cet exploit, les développeurs ont posté la bande-son du jeu sur Spotify et annoncent une grosse mise à jour à venir.En effet, la mise à jour "Dark Raven" occtroiera aux joueurs plus de contrôles sur la caméra et apportera des améliorations sur les armes de l'héroine. De plus, un mode "Boss Rush" sera ajouté au jeu.Pour rappel, le jeu est actuellement disponible sur Xbox One, Xbox Series et PC.