- The Bridge Curse : portage sur consoles

Publié le Mardi 11 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

C''est dangereux les ponts

Déjà disponible sur PC depuis le 25 août 2022, le jeu d'horreur The Bridge Curse : Road to Salvation s'offre un portage sur PS5 et Nintendo Switch en version physique, ainsi qu'en édition collector.Si le coeur vous en dit, vous pourrez précommander le jeu dès mercredi 13 juillet, à partir de 11h.Aucune date de sortie officielle précise n'a été communiquée, mais on attend le jeu avant la fin de l'année.A l'occasion de cette sortie consoles, le jeu propose un nouveau trailer, attention âmes sensibles s'abstenir.