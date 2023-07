Black Panther en développement

Publié le Mardi 11 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Wakanda Forever

EA a annoncé travailler sur un jeu d'aventure solo Black Panther, qui sera bien entendu développé par Marvel Games.De plus, un nouveau studio de développement, Cliffhanger Games, à rejoint l'aventure et collabore désormais avec Marvel Games. Le développement de ce prochain jeu AAA étant un challenge assez relevé, l'aide de Cliffhanger Games ne sera sans doutes pas de trop pour assurer la meilleure expérience possible.Ce studio de développement est basé à Seattle et a annoncé un plan de recrutement et de renforcement de leurs effectifs pour les prochaines années, c'est peut-être le moment de postuler ?