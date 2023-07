Le film Napoléon s'annonce grandiose

Publié le Mardi 11 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Regardez la bande annonce !

Le prochain film réalisé par Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiator) s'est révélé au public !Napoléon retrace la vie et l'ascension au pouvoir du célèbre général et empereur français. Joaquin Phoenix (Gladiator, Joker, Signes) prête ses traits à Napoléon et refait équipe avec Ridley Scott pour l'occasion.Au menu : batailles, complots, intrigues politiques et amours. La totale quoi.La bande-annonce donne le ton, et on attend impatiement de voir le film en salles dès le 22 novembre 2023.