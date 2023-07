Le nouveau trailer de Stray Souls

Publié le Mercredi 12 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Attention derrière toi !

C'est via un nouveau trailer que l'équipe de Stray Souls annonce collaborer avec le compositeur Akira Yamaoka, principalement connu pour avoir travailler sur les musiques de la série de jeux d'horreur Silent Hill.Cette collaboration n'annonce que du bon pour le survival horror qu'est Stray Souls, qui profite de l'occasion pour révéler de nouvelles images de gameplay, ainsi qu'une partie des créatures cauchemardesques qui attendent les joueurs.Sa sortie officielle est prévue pour courant 2023, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.