(TEST) Asus Rog Ally, l'avenir de la console portable ?

Publié le Mardi 11 juillet 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Si Cédric a passé beaucoup plus de temps aux toilettes que d'habitude, ce n'est pas à cause de son colon irritable ou de ses hémorroïdes qui le travaillent (certainement pas). Mais bien parce qu'il a testé la dernière console portable de chez Asus, la Rog Ally, rien que pour vous !Quoi qu'il en soit, on espère qu'il va mieux et qu'il est enfin sorti W.C.