Rhapsody : Marl Kingdom Chronicle arrive

Publié le Mercredi 12 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

2 en 1 c'est sympa

La suite de Rhapsody : A Musical Adventure débarque avec Rhapsody : Marl Kingdom Chronicle.Au menu, non pas un jeu, mais bien deux, puisque cette édition européenne compile Rhapsody II ET Rhapsody III.Il s'agit d'un (ou plutôt deux) jeu de rôle et d'aventure nippon. Ambiance rétro et graphismes mignons et colorés garantis.Rhapsody : Marl Kingdom Chronicle sortira sur PS5, Switch et PC le 1er Septembre 2023, pas mal pour bien commencer la rentrée !