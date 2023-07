Highrise City : sortie officielle bientôt

Publié le Mercredi 12 juillet 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

On se lance dans le BTP ?

Highrise City est un jeu de type city builder, vous pourrez construire votre ville comme vous l'entendez, et devrez bien gérer vos ressources, votre économie, et les dynamiques entre les différents bâtiments et quartiers.Highrise City est disponible en early access sur Steam et GoG depuis mars 2022, et c'est avec un tout nouveau trailer assez aguicheur que le jeu annonce quitter son état d'early access pour sortir en version 1.0 d'ici fin 2023.Le jeu profite d'ailleurs depuis peu d'une nouvelle mise à jour, avec plus de contenu, plus de constructions, et un aspect visuel général amélioré.