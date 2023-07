Monolith : Requiem of the Ancients en 2024

Publié le Mercredi 12 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

C'est très beau

Monoltih : Requiem of the Ancients a été annoncé via un nouveau trailer pour une sortie courant 2024.Il s'agit d'un jeu d'aventure et de combat, dans lequel le joueur explorera différents mondes et devra faire face aux créatures mystiques qui lui barreront la route.On n'en sait pas encore beaucoup sur le jeu, si ce n'est qu'il proposera une belle variété d'ennemis et de décors, et qu'il est déjà porté par une direction artistique très réussie. A surveiller donc.Monolith est prévu pour une sortie PC et consoles, sans date précise pour le moment.