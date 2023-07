- Wonka : avant Charlie et la Chocolaterie

Publié le Mercredi 12 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Pas de Oompa Loompa...

Avant Charlie et la Chocolaterie, il y avait Wonka.Le défis est de taille pour Timothée Chalamet qui prend la relève de Jhonny Depp et incarne le fantasque chocolatier Willy Wonka dans le prochain film réalisé par Paul King.Le film retrace la jeunesse et les débuts de la carrière de chocolatier de l'ncroyable Willy Wonka.Cette comédie familliale devrait sortir au cinéma début décembre, peut-être un futur classique des films de Noël ?