- Nouvelles tablettes Acer : Iconia

Publié le Mercredi 12 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

De bonnes tablettes dédiées à la famille

Acer présente sa nouvelle gamme de tablettes, nommée Iconia, avec l'Iconia TAB P10 et l'Iconia TAB M10.Acer promet une grande capacité de 128Go et un port MicroSD pour l'étendre, avec une mémoire vive allant jusqu'à 6Go. Ainsi qu'une belle durée d'autonomie : les deux tablettes pourraient supporter jusqu'à 10h30 de lecture vidéo en une seule charge.La tablette Acer Iconia TAB M10 se vend comme un bon équilibre entre performances et éducation. Elle est très légère (430g), dispose d'un écran 1920x1080p de 10,1 pouces et d'une longue autonomie. Elle est livrée avec Google Kid Space et Google Entertainment Space préinstallés. Plutôt dédiée à la famille donc.Disponible en France à partir de 179€.La tablette Acer Iconia TAB P10 propose des performances plus élevées que sa consoeur, ainsi qu'un écran 2K de 10,4 pouces. Son design se veut ultramobile et, couplé à sa longue durée d'autonomie, elle est prévue pour les déplacements réguliers.Disponible en France à partir de 229€.