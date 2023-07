L'extension Commander Masters de Magic: The Gathering se dévoile

Publié le Jeudi 13 juillet 2023 à 10:00:00 par Théo Valet

Des nouveaux decks et des boosters pour notre plus grand plaisir

Disponible le 4 août prochain, la nouvelle extension de Magic: The Gathering - Commander Masters vient dépoussiérer les légendes du jeu à travers des réimpressions de ces plus célèbres cartes.On retrouvera, tout d'abord, 4 nouveaux decks Commander : un deck "Eldrazi déchainé" (incolore), un deck "Enchantements tenaces" (blanc-noir-vert), un deck "Groupe de Planeswalkers" (blanc-bleu-rouge) et un deck "Nuée de slivoïdes" (blanc-bleu-noir-rouge-vert). Il y a de quoi faire.Il y aura également des boosters de draft, d'extension et des collector comme d'habitude. On sait déjà que cette extension contiendra : 130 cartes courantes, 135 cartes inhabituelles, 135 cartes rares et 35 cartes rares mythiques. 53 des cartes rares et 15 des cartes rares mythiques sont légendaires.On a également pu avoir des aperçus des cartes légendaires qui seront de profil et sans bordure. Personnellement, je trouve ça magnifique ! Comme dit dans le communiqué de presse de Wizard of the Coast, on a l'impression que ça aurait sa place dans un musée. Ce type de carte se trouvera dans chaque type de booster sans exception. Il y en a 24, dont 4 cartes inhabituelles, 11 cartes rares et 9 cartes rares mythiques.On pourra aussi trouver des cartes "sans bordure et hors cadre" qui seront elles aussi trouvable dans chaque type de booster. Il y en a 12 en tout, dont 1 carte inhabituelle, 5 cartes rares et 6 cartes rares mythiques.On retrouve, pour finir, les cartes sans bordure, les cartes à textures premium et super premium, les cartes à illustration étendue et les terrains de base à cadre de rétro, mais ça, on connaissait déjà.Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article complet sur le site officiel de Wizard of the Coast juste ici. On aura plus d'informations du 17 au 20 juillet avec les aperçus des différents decks Commander.