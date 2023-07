Playstation Plus : les jeux de juillet

Publié le Jeudi 13 juillet 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Une liste plutôt sympa

It Takes Two | PS4, PS5

Sniper Elite 5 | PS4, PS5

The Ascent | PS4, PS5

World War Z | PS4, PS5

Snowrunner | PS4, PS5

Undertale | PS4

Bob l'éponge : bataille pour Bikini Bottom | PS4

| PS4 Melty Blood: Type Lumina | PS4

Dysmantle | PS4, PS5

Circus Electrique | PS4

Dynasty Warriors 9 | PS4

Samurai Warriors 5 | PS4

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure | PS4, PS5

Fast & Furious: Spy Racers L’ascension de SH1FT3R | PS4, PS5

Monster Jam Steel Titans | PS4

Gravity Crash Portable | PS4, PS5

Twisted Metal | PS4, PS5

Twisted Metal 2 | PS4, PS5

Comme chaque moi, le service Playstation Plus ajoute une nouvelle sélection de jeux à son catalogue.A compter du 18 juillet 2023, les adhérent aux services Playstation Plus Extra et Premium auront accès aux jeux suivants :De plus les abonnés au service Playstation Plus Premium Classics auront droit à la sélection suivante :